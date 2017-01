Consommation électrique : mesures de soutien aux ménages et entreprises des régions sud d’Algérie

En application de la loi de Finances de 2017, les ménages et les entreprises des régions du sud de l’Algérie bénéficieront, à partir du début de cette année, d’une baisse conséquence de leur facture d’électricité.

Reçu, mercredi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, le directeur général de la Société d’électricité et du gaz (sonelgaz) de la région Centre rappelle que ce soutien à la consommation d’énergie a déjà débuté en 2006.

M. Redouane Yassine Réda précise que les ménages de ces régions verront leur facture d’électricité baisser de 65%, contre 50% auparavant, pour une consommation d’énergie fixée à 12.000 kilowatts/an, ajoutant que les agriculteurs utilisant de la basse ou moyenne tension, bénéficieront, aussi des mêmes avantages.

L’intervenant signale que les entrepreneurs économiques des régions sud sont également concernés par ces dégrèvements, dont il précise qu’ils passeront de 10 à 25%, à hauteur d’une consommation fixée à 200.000 kilowatts/an.

Dans cette partie du pays où la consommation d’énergie électrique est autrement plus importante que celle observée dans les régions nord (+ 20%), M. Reda explique cette mesure par les pics de chaleur extrême qui y sont relevés durant l’été, entrainant les achats massifs de climatiseurs et du même coup une augmentation de plus de 40% du niveau des factures.

Pour répondre à l’évolution constante de la demande énergétique dans ces régions, M. Réda fait savoir qu’en matière de prévision, il est prévu de rajouter, chaque année et durant une décennie, 1.500 mégawatts de capacité.

Il note, par ailleurs, qu’en raison des investissements « colossaux » engagés pour moderniser et étendre d’environ 20.000 km le réseau électrique et du renforcement des équipes d’intervention, la qualité et la continuité de service de la Sonelgaz s’en sont trouvés considérablement améliorées.

58 milliards de dinars de créances

S’exprimant sur les non-recouvrement de créances dues au titre de la consommation d’énergie, générant, dit-il, une facture d’impayés de 58 milliards de dinars, M. Réda l’impute aux organismes publics pour 30 milliards de dinars et pour environ 28 milliards de dinars aux ménages.

Pour lutter contre cette situation, il déclare que la Sonelgaz a décidé d'utiliser, avec plus de sévérité, l'arme des coupures de courant afin de contraindre les mauvais payeurs à s'acquitter de leurs dettes.