Conflit au Yémen : 1.400 enfants tués, 2.000 écoles hors d'usage

Près de 1.400 enfants Yéménites sont morts et quelque 2.000 écoles sont hors d'usage depuis l'escalade du conflit meurtrier au Yémen, en mars 2015, a annoncé, mercredi à Sanaa, le Fonds de l'ONU pour l'enfance.

« Depuis l'escalade du conflit, les Nations unies ont pu vérifier que près de 1.400 enfants ont été tués et plus de 2.140 blessés », a indiqué à la presse la représentante de l'Unicef au Yémen, Meritxell Relano.

« Près de 2.000 écoles au Yémen ne peuvent plus servir, parce qu'elles ont été détruites, endommagées, servent à accueillir des familles de déplacés ou sont utilisées à des fins militaires », a-t-elle ajouté.

Mme Relano a notamment cité la mort confirmée, mardi, d'un enfant et de quatre autres de ses camarades blessés, près d'une école au nord de Sanaa ;

Un responsable militaire et une source médicale Yéménites ont donné un autre bilan de ce raid attribué à la coalition sous commandement Saoudien, faisant état de cinq morts, dont deux enfants, et de 13 blessés.

L'attaque a visé un marché près de l'école Al-Falah, dans le secteur de Nihm, au nord-est de la capitale.

« Les écoles doivent être des zones de paix, des sanctuaires où les enfants peuvent apprendre, grandir, jouer et être en sécurité », a poursuivi la représentante de l'Unicef.

Elle a renouvelé l'appel du Fonds à toutes les parties en conflit et à celles qui ont de l'influence sur les protagonistes à « protéger les enfants et à cesser les attaques contre les infrastructures civiles ».

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le conflit au Yémen a fait plus de 7.350 morts et 39.000 blessés en 20 mois, des chiffres incluant les civils et les combattants.