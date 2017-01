Plus de 140 millions d’auditeurs de la Radio Algérienne via le web durant 2016

Poursuivant ses efforts de déploiement et de diversification de ses programmes et d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la Radio algérienne enregistre une forte croissance d’audience sur sa plateforme multimédia durant l’année 2016.

En effet, selon les statistiques de « Google Analytics » relatives à l’année 2016, il a été enregistré plus de 140 millions d’auditeurs-internautes (140 768 772) ayant écouté en live « streaming » les programmes de la Radio algérienne.

Le nombre de visiteurs de son portail web (www.radioalgerie.dz) englobant, en plus du site News, les 56 chaines de Radio, à savoir ses 5 chaines nationales (chaine Une, chaine 2, chaine 3, El Bahdja, Radio internationale), les trois 3 thématiques (Radio Coran, Radio Culture et Jil FM), en plus des 48 chaines régionales, totalise près de 10 millions de visiteurs (9 813 430).

Quant à ses pages sur les différents réseaux sociaux (facebook, twitter et Instagram), celles-ci cumulent déjà des centaines milliers de mentions « J’aime ».

Cette avancée considérable rendue possible grâce à la structure Multimédia de la Radio, et à la richesse du contenu diffusé sous divers formats (texte, audio, image et surtout vidéo), fait de la plateforme de la Radio Algérienne un espace privilégié non seulement pour la communication et surtout l’interactivité, mais également comme une source d’information fiable, crédible et incontournable sur la scène médiatique nationale.

Les statistiques ci-dessus indiqués confortent ainsi la Radio algérienne dans sa position de premier média public national sur internet et consolident sa crédibilité au sein de la société. Elles constituent également un véritable indicateur de sa notoriété grâce à la forte audience générée par ses programmes diversifiés diffusés quotidiennement dans le cadre de sa mission de service public.