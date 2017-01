CAN 2017 : Saphir Taïder forfait pour la compétition

Saphir Taïder ne sera pas du voyage pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Le milieu de terrain de l’équipe nationale est contraint de déclarer forfait pour cette compétition, à la suite d'une blessure au genou contractée mercredi à Sidi Moussa.

C’est un véritable coup dur pour les Verts à la veille de leur départ pour le Gabon. Le sélectionneur national, George Leekens, devra se passer des services de l’un des piliers du milieu du terrain de la sélection nationale, blessé mercredi matin lors de la séance d’entraînement.

« A la fin de la séance d’entraînement de ce matin, Saphir Taïder qui avait déjà une vieille blessure au ménisque, a eu le genou bloqué sans contact avec l’un de ses coéquipiers. L’IRM passée l’après-midi a révélé un traumatisme du genou qui ne peut pas guérir dans l’immédiat. Après le rapport du staff médical, le staff technique de l’équipe nationale a décidé de libérer Saphir Taïder qui sera remplacé incessamment par un autre joueur », a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site internet.

Il est fort à parier que le technicien belge va rappeler Carl Medjani pour palier à la défection de Taider. Ce dernier, non retenu pour la CAN pour manque de compétition, a quitté le club espagnol de Leganes et s’est engagé ce mercredi avec la formation truque de Trabzonspor, où il a déjà évolué entre 2014 et 2016.

De son côté, le défenseur, Rami Bensebaïni, a rejoint l’infirmerie pour soigner une contusion du genou. Le joueur du Stade rennais « qui a reçu un violent coup au genou lors de la deuxième rencontre amicale face à la Mauritanie, a effectué un contrôle le lendemain qui a révélé une contusion du genou sans gravité. Rami Bensebaïni est mis aux soins jusqu’à son rétablissement », informe la même source.

En attendant de connaitre l’identité du joueur qui complètera l’effectif des Verts, le reste du contingent quittera Alger, jeudi, à destination de Franceville (Gabon), à bord d'un avion spécial, afin de préparer la première sortie de l’Algérie dans cette 31e édition de la CAN prévue le dimanche 15 janvier (17h00) face au Zimbabwe.

Mohamed Kermia