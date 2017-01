CAN 2019 – Qualifications : Togo, Bénin et Gambie adversaires des Verts

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2019, prévue du 19 janvier au 10 février 2019 au Cameroun, s’est déroulé jeudi à Libreville (Gabon) et a été plutôt clément avec l’équipe nationale de football. Les Verts ont hérités du groupe D et auront pour adversaires le Togo, le Bénin et la Gambie.

Le moins que l’on puisse dire c’est que l’Algérie a eu la main heureuse lors de ce tirage au sort. Placée dans le Pot 1, la sélection nationale retrouvera sur son chemin trois équipes « largement à sa portée » afin d’assurer sa participation à la CAN 2019.

Sans conteste, l’Algérie est le grand favori du groupe D, du moins sur le papier. Les protégés de Leekens feront face à des adversaires qui réussissent généralement bien aux Verts. Au vue de l’historique des confrontations des Fennecs avec leurs futurs rivaux, les Togolais se placent comme un sérieux concurrent dans la course à la qualification.

D’ailleurs, l’Algérie reste sur une défaite (2-0) lors de sa dernière confrontation face aux Éperviers lors de la CAN 2013, en Afrique du Sud.

Concernant les deux autres concurrents, les statistiques sont très favorables aux camarades de Mahrez. L’Algérie reste sur trois victoires de suite face à la Gambie en six confrontations, alors qu’elle n’a jamais perdu face au Bénin (6 victoires, 2 nuls).

Le pays hôte doit gagner sa place

Grande nouveauté, pour la CAN 2019, le pays hôte n’est pas qualifié d’office. A l’instar des 50 autres nations en lice pour les qualifications, le Cameroun doit lui aussi décrocher son billet, contrairement aux éditions précédentes où le pays organisateur disputait les éliminatoires sans que ses résultats soient pris en compte.

Pour rappel, le premier de chaque groupe sera qualifié pour la phase finale de la CAN-2019 ainsi que les 3 meilleurs deuxièmes des 12 groupes.

La première journée des éliminatoires est prévue pour le 5 juin 2017. Auparavant, un tour préliminaire aura lieu entre le 20 et le 28 mars, pour désigner les trois dernières équipes qui complèteront les groupes A,B et C.

Compostions des groupes :

Groupe A: Sénégal - Guinée Equatoriale, Soudan - (vainqueur Sao Tomé-et-Principe - Madagascar).

Groupe B: Cameroun - Maroc - Malawi - (vainqueur Comores- Maurice).

Groupe C: Mali - Gabon - Burundi - (vainqueur Djibouti- Sud Soudan).

Groupe D: Algérie - Togo - Bénin - Gambie.

Groupe E: Nigéria - Afrique du Sud - Libye - Seychelles.

Groupe F: Ghana - Ethiopie - Sierra Leone - Kenya.

Groupe G: RD Congo - Congo - Zimbabwe - Liberia.

Groupe H: Côte d'Ivoire - Guinée - Centrafrique - Rwanda.

Groupe I: Burkina Faso - Angola - Botswana - Mauritanie.

Groupe J: Tunisie - Egypte - Niger - Swaziland.

Groupe K: Zambie - Mozambique - Guinée-Bissau - Namibie.

Groupe L: Cap-Vert - Ouganda - Tanzanie - Lesotho.

Calendrier des éliminatoires :

Tour préliminaire : 20 - 28 Mars 2017

1ère journée : 05 - 13 Juin 2017

2e journée : 19 - 27 Mars 2018

3e et 4e journée : 03 - 11 Septembre 2018

5e journée : 08 - 16 Octobre 2018

6e journée : 05 - 13 Novembre 2018

Mohamed Kermia