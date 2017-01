16e journée : la PAC veut prendre le large, les poursuivants à l'affût

Le leader de Ligue 2 Mobilis, le Paradou AC tentera d'accentuer son avance en accueillant le CRB Ain Fekroun, alors que son dauphin l'USM Blida recevra la JSM Skikda avec l'objectif de rester dans le sillage du premier, à l'occasion de 16e journée prévue ce week-end.

Leader incontesté à l'issue de la première partie de la saison, le PAC évoluera sur du velours face au CRBAF (9e, 19 pts) et ne devrait pas trouver de difficultés pour signer son 11e succès de la saison. Eliminé en 1/8es de finale de la Coupe d'Algérie face au NA Hussein-Dey (Ligue 1), le PAC vise désormais l'accession en L1 avant terme.

L'USM Blida (2e, 27 pts) qui aspire à retrouver l'élite dès cette saison sera opposée à la JSM Skikda (7e, 20 pts) dans un match qui s'annonce indécis. Les Blidéens qui retrouveront par l'occasion le stade Mustapha-Tchaker auront à cœur de l'emporter pour rester au contact du leader.

Un objectif que vise également la JSM Béjaia (3e, 25 pts), en appel chez la lanterne rouge le RC Arbaâ (16e, 9 pts). Interdit de recrutement lors de l'actuel mercato hivernal pour salaires impayées, le RCA aura du mal à accrocher le club béjaoui, l'un des prétendants à l'accession.

Le CABB Arreridj (4e, 24 pts) effectuera un déplacement périlleux à Mascara pour donner la réplique au GCM (14e, 11 pts) dans un match aux objectifs diamétralement opposés.

L'US Biskra (5e, 24 pts) de l'entraîneur Mounir Zeghdoud défiera à domicile l'ASO Chlef (8e, 20 pts) où rien ne va plus notamment après son élimination sans gloire (4-2, a.p) face l'US Tebessa en 1/8es de finale de la Coupe d'Algérie.

Le MCE Eulma (15e, 11 pts) se rendra à Saida pour défier le MCS (6e, 23 pts) en course pour l'accession.

L'ASM Oran et le WA Boufarik qui se partagent la 11e place avec 17 points chacun accueilleront respectivement l'A Boussaâda et l'AS Khroub avec l'objectif de l'emporter et quitter la zone de turbulences.

Programme des matchs :

Vendredi :

MC Saida - MCE El-Eulma

Paradou AC - CRB Ain Fekroun

RC Arbaâ - JSM Béjaia

GC Mascara - CABB Arreridj

US Biskra - ASO Chlef

WA Boufarik - AS Khroub

ASM Oran - Amel Boussaâda

Samedi (15h00) :

USM Blida - JSM Skikda

APS