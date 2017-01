Sommet Afrique-France : Arrivée de Sellal à Bamako

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, est arrivé vendredi à Bamako pour prendre part au 27ème sommet Afrique-France en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Prévu samedi sous le thème : "Pour le partenariat, la paix et l’émergence", le sommet verra la participation d’une trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement. M. Sellal est accompagné du ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

Outre l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en £uvre des recommandations issues du 26ème sommet tenu à Paris en 2013, les discussions porteront également sur "les voies et moyens à même d’approfondir ce cadre de coopération afin de relever collectivement les défis communs notamment la paix, la sécurité et le développement de l’Afrique".

Le sommet de Bamako se tient également à un moment où l’Afrique, sous la double impulsion du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad) et de l’agenda 2063 de l’Union africaine, s’emploie à réunir les conditions nécessaires pour son développement à travers une meilleure coopération avec ses différents partenaires.

Par ailleurs, les autorités maliennes mettront à profit l’organisation de ce sommet pour promouvoir l’accord de paix et de réconciliation au Mali issu des négociations d’Alger, conjointement signé par les groupes politico-militaires des régions nord du pays, le gouvernement malien et la médiation internationale. APS