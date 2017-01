Brahimi : "Remporter le trophée pour marquer l'histoire"

L'international algérien, Yacine Brahimi, a déclaré qu'il ambitionnait de remporter le trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2017 au Gabon, dont le coup d'envoi sera donné samedi, afin de "marquer l'histoire".

"On sait qu'on n'a pas un groupe facile, avec trois bonnes équipes. Le plus important, ça va être nous-mêmes. Il faut se concentrer, être présent le jour j, avec une énorme envie de gagner. On va tout faire pour aller le plus loin possible", a confié le joueur du FC Porto (Portugal) au micro de SFR.

"On n’a pas d’objectifs bien précis, mais c’est une échéance importante pour l’Algérie et pour nous, en tant que joueurs. On a une très belle génération, il faut entrer dans l’histoire en gagnant des titres. Sans ça, tu n’existe pas. On a ça en tête. Sans se mettre énormément de pression, on va tout faire pour aller le plus loin possible", a-t-il ajouté.

L'Algérie débutera la compétition dimanche en donnant la réplique au Zimbabwe en ouverture du groupe B, domicilié à Franceville et composé également de la Tunisie et du Sénégal.

Brahimi (26 ans), disputera au Gabon sa deuxième CAN, après celle de 2015 en Guinée équatoriale et qui avait vu les Verts quitter la compétition en quarts de finale, après leur défaite face à la Côte d'Ivoire (3-1).

