MDN : les 2 terroristes abattus mercredi à Skikda Identifiés

Les deux terroristes abattus mercredi dernier par les forces de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la zone de Boudoukha, wilaya de Skikda, ont été identifiés, indique vendredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’opération de qualité, menée par les forces de l’Armée nationale populaire dans la zone de Boudoukha, wilaya de Skikda (5ème Région militaire), le 11 janvier 2017, ayant permis de neutraliser deux (02) terroristes et de récupérer un lot d’armements et de munitions, il a été procédé à l’identification des deux criminels abattus", note le communiqué.

Il s’agit de Ch. Massaoud alias « Abou Tamim » et de Dj. Idris alias « Abou Oumeir », précise la même source.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, jeudi à Tlemcen (2ème Région militaire), "un narcotrafiquant à bord d’un véhicule chargé de huit (08) quintaux de kif traité".

Des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont déjoué, pour leur part, dans des opérations distinctes menées à Souk-Ahras, Tébessa, El-Tarf, El-Oued et Tlemcen, "des tentatives de contrebande de 13316 litres de carburant". APS