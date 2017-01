Coupe d'Algérie : trois nouveaux qualifiés pour les 8es de finale

L’IRB Bordj Bou Arréridj, l’AB Skikda et le PS El Eulma se sont qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe d’Algérie, vendredi, à l’issue de la 1ère partie des 16es de finale.

Le tableau des 8es de finale de la coupe d’Algérie continue à se remplir progressivement. Après la qualification de : GS Pétroliers (tenant du titre), le MS Cherchell, l'USM Blida, l'O. Batna, le CSMBB Ouargla, l'OMS Miliana, le WO Boufarik et le NA Hussein-Dey, trois nouveaux clubs ont composté leurs billets pour la suite de la compétition et il s’agit de l’IRB Bordj Bou Arréridj, l’AB Skikda et le PS El Eulma.

Les Bordjis ont dominé leur voisin de l’OS Bordj Bou Arréridj (49-53), l’AB Skikda a pris le meilleur sur le MC Saïda (58-43), alors que le printemps eulmi a éliminé la JRB Chlef (39-73).

La suite des 16es de finale aura lieu samedi avec les quatre dernières rencontres au programme.

Résultats du jour :

OS Bordj Bou Arréridj - IRB Bordj Bou Arréridj 49-53

AB Skikda - MC Saïda 58-43

JRB Chlef - PS El Eulma 39-73

Programme de la suite des 16es de finale :

Samedi :

15h00 :

US Biskra - US Sétif

CS Gué de Constantine - Rouiba CB

16h30 :

RC Constantine - MT Sétif

CRB Dar El-Beïda - TRA Draria