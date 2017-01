Leekens : "Nous devons tout faire pour avoir les trois points"

A 24 heures de l’entrée en matière de la sélection nationale de football dans la Coupe d’Afrique des nations, les Verts ne pensent qu’à la victoire. C’est ce qui ressort en tous les cas des propos du sélectionneur national, Georges Leekens, lors de son point de presse tenu samedi au stade de Franceville.

"Nous avons très bien travaillé sur tous les plans. Les deux tests amicaux nous ont beaucoup servi, mais le plus important est le premier match face au Zimbabwe, c’est un adversaire à prendre très au sérieux, c’est une bonne équipe. Nous devons tout faire pour avoir les trois points. Ce sera un match très serré. D’ici le match de dimanche, j’espère ne pas avoir de mauvaises surprises", a affirmé le patron des Verts lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match.

Dans le même sillage, le technicien belge a renouvelé l’engagement de ses protégés afin de réussir cette première sortie. "Les joueurs se préparent dans la sérénité pour ce match. Nous avons travaillé dur, je veux voir cela sur le terrain. Je suis sûr que mes joueurs vont se battre", a-t-il déclaré, soulignant l’importance de "rester concentré tout au long de la rencontre".

Un effectif au complet

Face au Zimbabwe, Georges Leekens aura l’embarras du choix pour composer son onze de départ. L’infirmerie de l’Algérie est vide, pour le plus grand bonheur de tout le monde, cela avantage grandement le sélectionneur national afin de concocter l’effectif le plus à même d’aller chercher un premier succès dans ce rendez-vous africain.

Revenant sur le cas Bensebaïni, ce dernier est d’attaque pour jouer face aux Warriors. "Bensebaïni s’est entraîné vendredi à 200%, il n’y a pas de soucis pour lui, il est apte pour le match de dimanche. Idem pour Soudani et Brahimi. Maintenant, nous devons préparer le match mentalement. Nous allons essayer d’être efficaces", s’est réjoui le coach national.

Pur produit de l’académie du Paradou AC, le joueur du Stade rennais devrait composer la charnière centrale avec Aïssa Mandi, pour sa première titularisation avec la sélection.

Toutefois, discrétion oblige, Leekens attendra le dernier moment pour les noms des joueurs qui débuteront le match face au Zimbabwe. "J’attends toujours le dernier moment pour dévoiler le onze type, tout le monde doit être préparé de la même manière. Je l’ai déjà dit aux joueurs hier. Chez-moi, il n’y a pas de remplaçants. Il y a beaucoup de concurrence dans certains postes et j’aime bien cela".

"L’Algérie a un honneur à défendre"

Revenant sur sa mission à la tête de la sélection nationale, Leekens, a réaffirmé son engagement à mener l’Algérie le plus loin possible dans cette compétition.

"Je suis revenu en Algérie parce que j’avais une dette envers le président de la FAF (Mohamed Raouraoua, ndlr) et envers le peuple algérien. J’avais réussi à qualifier l’équipe pour la CAN 2004 avant de partir. Maintenant, avec mon expérience, je vais tenter de continuer mon boulot et mener cette équipe à un stade avancé du tournoi", a-t-il assuré.

Et d’enchaîner : "l’Algérie a un honneur à défendre. Je suis agréablement surpris par la détermination qui anime les joueurs. C’est fantastique".

Pour rappel, l’Algérie fera son entrée en lice dans cette 31e CAN dimanche à 17h face au Zimbabwe, à Franceville, alors que l’autre match du groupe B se jouera à 20h entre le Sénégal et la Tunisie.

Radio Algérie/APS