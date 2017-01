Enseignement supérieur: généraliser l'autoévaluation, "un impératif pour gagner le pari de la qualité"

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), Tahar Hadjar a indiqué dimanche à Alger que la généralisation de l'autoévaluation est désormais "un impératif pour gagner le pari de la qualité".

Le ministre qui a donné le coup d'envoi de l'opération de généralisation de l'autoévaluation à l'université d'Alger I, a affirmé que l'introduction de cette opération est désormais "un impératif pour gagner le pari de la qualité aux plans interne et externe à la lumière de la mondialisation dont la maîtrise requiert un outil de veille qualité".

L'atelier de l'opération de généralisation de l'autoévaluation permettra, a-t-il ajouté, de déterminer les points forts et les points faibles, ainsi que les opportunités offertes et les obstacles que rencontrent les établissements universitaires afin de permettre aux parties prenantes, notamment la tutelle, d'élaborer un plan d'action visant à traiter tous ces dysfonctionnement, améliorer le niveau de l'enseignement universitaire et développer les programmes de formation".

M. Hadjar a affirmé que cette démarche offrira à ces établissements "le moyen d'instaurer une évaluation périodique pour améliorer la qualité conformément aux standards internationaux qui prennent en compte les conditions de l'université algérienne et le contenu de sa référence nationale".

Il a indiqué à cette occasion que la commission chargée de l'application du système de garantie de la qualité dans les établissements de l'enseignement supérieur avait "entamé la mise en oeuvre de son plan d'action à travers notamment la création de cellules de garantie de la qualité au niveau des établissements et la formation des responsables qui supervisent les activités de ces cellules dans le management de la qualité".

Le ministre a souligné que "les membres des cellules de garantie de la qualité ont été dotés d'un document nécessaire à l'autoévaluation et que des spécialistes avaient bénéficié d'une formation au niveau de l'école nationale supérieur du management de Koléa en vue d'encadrer les membres de l'agence de garantie de la qualité et de certification".

Par ailleurs, le ministre a affirmé que le premier rapport de l'opération d'autoévaluation dans le secteur de l'enseignement supérieur qui sera remis au président de l'université et son administration" sera finalisé dans six mois". APS