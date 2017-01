Question palestinienne : la communauté internationale réaffirme à Paris la solution à deux Etats

La communauté internationale, réunie à Paris dans le cadre de la conférence internationale sur la paix au Proche-Orient, organisée à l’initiative de la France, a réaffirmé dimanche son attachement à la solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien.

Dans une déclaration conjointe, rendue publique à l’issue des travaux de la conférence, à laquelle ni les Palestiniens ni les Israéliens n’étaient présents, les représentants de 70 Etats et organisations ont réaffirmé leur attachement à la solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien, avertissant qu'ils ne reconnaîtront pas les mesures "unilatérales" qui pourraient être prises par l'une ou l'autre partie au conflit.

La rencontre d’une journée, qui se tient à cinq jours de l’investiture du président élu Donald Trump à la Maison-Blanche, a rassemblé 70 représentants de pays et d’organisations internationales, notamment les principaux acteurs internationaux concernés par le conflit, dont le Quartet (les Etats-Unis, l'Union européenne, la Russie et les Nations unies), les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, des partenaires arabes, européens, les pays du G20 et autres acteurs intéressés par la paix.

Dans une conférence de presse sanctionnant les travaux, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a souligné que toute résolution du conflit "devait se baser sur les frontières de 1967 et les grandes résolutions des Nations unies", qui appellent Israël à se retirer des territoires occupés après la guerre de juin 1967.

Les participants ont salué les efforts internationaux pour la paix au Moyen-Orient, notamment l’adoption de la résolution 2334 par le Conseil de sécurité des Nations unies le 23 décembre dernier condamnant clairement la poursuite de la colonisation israélienne et appelant les deux parties en conflit de favoriser les étapes menant à l’instauration des deux Etats.

Les participants se sont déclarés "disposés" à déployer les efforts "nécessaires" pour parvenir à la solution à deux Etats et à apporter une contribution "substantielle" aux arrangements visant à "assurer la durabilité d'un accord de paix négocié."

Cela inclut "le soutien et le renforcement des mesures prises par les Palestiniens pour exercer leurs responsabilités d'Etat en consolidant leurs institutions et leurs capacités institutionnelles", ont-ils ajouté.

Les participants ont convenu d’une réunion de suivi d'ici à la fin de l'année. APS