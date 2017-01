Festival du théâtre arabe d’Oran: «Nafidha», l’épopée d’une guerre en Syrie

« Nafidha », ou la fenêtre, est un cri de détresse, du peuple syrien en proie à la guerre, poussé sur les planches du théâtre d’Oran au Festival du théâtre arabe. Écrite par Wassim Echabi, la pièce a été mise en scène par Madjd Fedha.

«Fenêtre», est l’intitulé de la pièce où un homme et sa femme fixent l’horreur de la guerre des heures durant, une guerre sans fin qui retient ce couple prisonnier, dont la vie est entre parenthèse.

En état de «stand by», le couple, impuissant, ne fait que regarder le monde à travers «Enafidha», scrutant l’horizon dans un ultime appel pour une délivrance, car il reste, toujours, l’espoir.

Le 9eme festival du théatre arabe est organisé par l’office national pour la culture et l’information (onci) et l’instance arabe du théâtre, il se tient simultanément à Oran et Mostaganem du 10 au 19 janvier en cours.