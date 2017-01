Proche-Orient: la conférence de Paris, plaide pour la solution de deux états indépendants

La conférence internationale sur la paix au Proche-Orient, à laquelle les deux parties en conflit n’ont pas participés, a réuni plus de 70 pays et organisations internationales. Elle a réitérée l’engagement de la communauté internationale pour la solution de deux États, indépendants vivant en paix.

Seule la satisfaction des droits du peuple palestinien dans son État indépendant peut ouvrir une nouvelle ère pour les peuples de la région du Moyen-Orient, a affirmé dimanche à Paris le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération international Ramtane Lamamra

Il a affirmé que, dans un paysage géopolitique "lourd de menaces", la résolution 2334, adoptée le 23 décembre dernier par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, condamnant la poursuite de la colonisation des territoires palestiniens occupés, "est venue porteuse d’un potentiel de sortie de l’immobilisme à travers la disqualification de tous actes unilatéraux et faits accomplis illégaux".

M. Lamamra a émis l’espoir de voir cette conférence constituer "un pas prometteur" dans le rétablissement du peuple palestinien dans ses droits "inaliénables".

En l’absence des deux parties concernées,(Palestiniens et Israéliens),la communauté internationale s’est réuni à Paris pour, proclamer et insister sur la validité de la formule des deux États vivant pacifiquement côte-à-côte", a-t-il précisé dans une déclaration à l’APS, la télévision et la radio algériennes.