De la neige à 600 m sur les reliefs du Centre et de l'Est jusqu'à mercerdi

Les chutes de neige continueront d'affecter les reliefs du Centre et de l'Est du pays à partir de 600 et 700 mètres d'altitude jusqu'à mercredi matin, selon un bulletin météorologique spécial (BSM) émis lundi par l'office national de météorologie et qui est valable jusqu'à mercredi au soir.

Les chutes de neige toucheront les wilayas d'Aïn Defla, Blida, Médéa, Tissemsilt, Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaia, Sétif, Bordj Bou-Arreridj, Jijel, Constantine, Mila, Skikda, Guelma, Batna, Oum El Bouagui, Khenchela, Souk Ahras et Tébessa.

L'épaisseur de la neige prévue atteindra 20 cm et dépassera localement 40 cm, notamment à Béjaia, Jijel et Sétif, durant la validité du bulletin qui s'étalera jusqu'au mercredi à 6 heures, précise la même source.

Selon la radio Chaine 3, citant la Gendarmerie nationale, plusieurs axes routiers sont coupés au trafic dans pas moins de sept (07) wilayas du Centre et de l’Est. Il s’agit de Bouira, Jijel, Blida, Médéa, Bordj Bou Areridj, Batna et Sétif.