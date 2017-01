La pièce "El aars el wahchi", cri du vécu arabe tragique

La pièce théâtrale de Jordanie "El aars el wahchi" (mariage sauvage) représente un cri du vécu tragique arabe plein de drames, de douleurs et de souffrances.

Cette oeuvre en compétition au 9ème Festival du théâtre arabe, présentée dimanche en soirée au théâtre régional "Abdelkader Alloula" d'Oran, décrit artistiquement la situation de désordre dans le monde arabe depuis des décennies, marquée par des tensions.

Mise en scène par le jordanien Abdelkrim El Djerrah et écrite par l’Irakien, Fellah Chaker, inspirée du roman "Mariage sauvage" de l’écrivain français Yann Kivlic, elle aborde l’histoire d'accostage d’un navire endommagé traversant un pays en détresse et d’une femme qui se fait violer par des soldats américains d'occupation et qui accouche d’un enfant illégitime.

Les faits de cette histoire dramatique se concentrent sur les périodes de croissance de l'enfant et sa souffrance du regard des autres pendant que sa mère endure une mélancolie.

Les séquences de l'oeuvre dépeignent la violence, les conflits et les séquelles de l’intervention occidentale dans le Monde arabe, sur fond de musique expressive et harmonieuse.

Lors des débats succédant la représentation, le metteur en scène a souligné que "El aars el wahchi" est une dénonciation de la violation de la liberté d'autrui, faisant observer que son oeuvre artistique tente de véhiculer des messages humanitaires au monde décriant les criminels, les occupants et les violeurs.

El Djerrah a également fait part de l’expérience du théâtre ouvert ou le théâtre de rue, pilote dans son pays, appelant à intensifier les oeuvres traitant du vécu arabe, de ses préoccupations et des intérêts communs.

Cette pièce, produite dans le cadre du festival annuel jordanien du théâtre professionnel avec un soutien du ministère jordanien de la Culture, engage dans les rôles principaux Chafika Ettal et Zeid Khalil Mustapha.

Le 9ème Festival du théâtre arabe "Edition Azzeddine Medjoubi" est organisé par l’Office national de la culture et de l'information (ONCI) en collaboration avec l’Instance arabe du théâtre du 10 au 19 janvier en cours dans les wilayas d’Oran et de Mostaganem. APS