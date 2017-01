Produits contrefaits, infractions de change, fraude commerciale : Les chiffres de l’administration douanière

L'administration douanière a évalué à plus de 55,5 milliards de DA (mds DA) de pénalités liées à 1.090 infractions de change et douanières durant l'année 2016, a indiqué lundi à Alger un responsable de la direction générale des douanes (DGD).

Ainsi, 362 infractions de change ont été constatées par l'institution douanière en 2016, qui ont donné lieu à des pénalités de 41,28 mds DA, note le rapport présenté à la presse par le directeur des relations publiques et de l'information de la DGD, Djamel Brika.

En outre, 725 infractions douanières ont donné lieu à des pénalités s'élevant à plus de 14,24 mds DA, sachant que ces infractions sont principalement liées à la fraude commerciale, au détournement des avantages fiscaux, au non respect des engagements souscrits dans le cadre des régimes douaniers économiques et au dédouanement à l'aide de faux documents.

En 2015, le montant des amendes liées aux infractions de change et douanières s'étaient établies à 78,07 mds DA pour 1.227 infractions.

Par ailleurs, 227.625 articles contrefaits ont été bloqués en 2016 dont essentiellement des articles de sport (70%), des produits de quincaillerie (7,6%), des produits électriques (7%) et des produits d'hygiènes et lunettes (5,3%).

Ces produits proviennent principalement de Chine (64,5%), de Hong Kong (13,05%), d'Italie (5,24%), de Malte (4,7%) et des Emirat arabes unis (4,5%).