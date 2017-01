L'OMS appelle les pays africains à renforcer les systèmes nationaux de sécurité alimentaire

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé lundi les pays africains à renforcer leurs systèmes nationaux de sécurité alimentaire afin d'améliorer la santé de leurs citoyens.

Le représentant de l'OMS au Kenya, Rudi Eggers, a déclaré lors d'une conférence régionale sur la sécurité alimentaire à Nairobi qu'alors que les pays de la région se trouvent à différents niveaux de renforcement de leur système de sécurité alimentaire, beaucoup reste encore à faire.

"Le développement des régulations et des normes est un moyen d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition", a expliqué M. Eggers lors de la 22ème session du Comité de coordination du CODEX pour l'Afrique.

L'événement de cinq jours a réuni les représentants d'une quarantaine de pays africains pour étudier les moyens de renforcer la sécurité alimentaire dans la région.

D'après une étude de l'OMS publiée en 2015, plus de 91 millions de personnes sont tombées malades et 137.000 autres sont mortes en 2015 de maladies liées à la malnutrition dans la région africaine.

M. Eggers a déclaré que le renforcement des systèmes nationaux de sécurité alimentaire est une inquiétude pour la région ainsi qu'une priorité pour l'OMS.

Il a ajouté que protéger la santé humaine sur le marché alimentaire mondial d'aujourd'hui est par conséquent un défi important.

"Le renforcement des systèmes de sécurité alimentaire devrait être soutenu par le renforcement des capacités et l'éducation afin de contribuer à un cadre complet pour résoudre les problèmes de santé publique et faciliter le commerce de produits alimentaires sains et sûrs", a-t-il ajouté. APS