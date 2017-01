Les joueurs les plus chers au monde : Mahrez dans le Top 20 avec 67,8 millions d'euros

L'international algérien de Leicester Ryad Mahrez occupe la 17e place au classement des joueurs les plus chers au monde publié lundi par l'Observatoire du football "CIES" dans sa lettre hebdomadaire et dominé par le Brésilien Neymar devant son coéquipier Messi.

La valeur de transfert du meilleur joueur africain 2016 est estimée à l'heure actuelle à 67,8 millions, selon la même source.

Mahrez (25 ans) dont le contrat avec Leicester court jusqu'en 2020 avait largement contribué à la consécration historique des Foxes la saison dernière.

Le joueur algérien devance des joueurs à l'image du Mexicain Alexis Sanchez (Arsenal), l'Allemand Toni Kroos (Real Madrid), le Polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich) ou encore le Gabonais Pierre -Emerick Aubameyang (30e).

Le joueur du big-5 dont la valeur de transfert est à l'heure actuelle la plus élevée est Neymar: 246.8 M Ç. L'attaquant de Barcelone devance nettement son co-équipier Lionel Messi (170.5 M Ç), le transfuge de Manchester United Paul Pogba (155.3 M Ç), ainsi qu'un autre Français: Antoine Griezmann (150.4 M Ç).

Dix joueurs ont une valeur estimée qui dépasse les 100 M Ç.

Les montants record par poste ont été mesurés pour Jan Oblak parmi les gardiens (59.8 M Ç), Raphaël Varane parmi les défenseurs centraux (64 M Ç), Héctor Bellerin parmi les latéraux (70.3 M Ç), Paul Pogba parmi les milieux centraux (155.3 M Ç), Dele Alli parmi les milieux offensifs (110.5 M Ç) et Neymar parmi les attaquants (246.8 M Ç).

Les données présentées dans la Lettre hebdomadaire n° 172 ont été calculées à travers l'algorithme exclusivement mis en place par l'équipe de recherche de l'Observatoire du football CIES.

Depuis 2012, l'Observatoire du football CIES a développé une approche scientifique pour estimer la valeur de transfert des joueurs de football professionnels.

Le modèle statistique par le biais duquel les justes prix sont calculés comprend de nombreuses variables sur les performances (minutes, buts, etc.) et caractéristiques (âge, contrat, etc.) des joueurs, ainsi que des indicateurs tant sur les clubs d'emploi que sur les potentiels recruteurs. APS