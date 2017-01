Conférence internationale sur la Syrie au printemps à Bruxelles

Une conférence internationale sur la Syrie se tiendra au printemps à Bruxelles pour examiner les moyens de parvenir à une véritable transition politique en Syrie sous l’égide des Nations unies et débattre d’un éventuel soutien à une reconstruction post-conflit, ont convenu lundi les chefs de la diplomatie des 28 pays de l’UE.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont souligné lors de leur réunion à Bruxelles la nécessité d’organiser cette conférence dans le sillage de la conférence de Londres tenue en février 2016 pour examiner le processus politique en vue d’une transition en Syrie, notamment pour faire le point sur l’état d’avancement des négociations sous l’égide de l’ONU à Genève.

"La conférence devrait également permettre d’examiner un éventuel soutien à la reconstruction post-conflit et la réconciliation en Syrie une fois la transition politique est fermement engagée", ont souligné les chefs de la diplomatie européenne dans leurs conclusions.

Les participants à la conférence devraient, en outre, se pencher sur les moyens de garantir l’accès et la protection des organisations humanitaires dans l’ensemble du pays et faire le bilan de la mise en oeuvre des engagements pris par la communauté internationale lors de la conférence de Londres afin d’identifier les lacunes et décider des moyens d’y remédier.

Réaffirmant l'"appui total" de l’UE au processus de négociation dirigé par l’ONU et à son envoyé spécial en Syrie Staffan de Mistura, les ministres des Affaires étrangères des 28 ont estimé que la rencontre prévue le 23 janvier dans la capitale kazakhe, Astana, pourrait contribuer à "une reprise réussie des pourparlers de paix de la crise syrienne" à Genève le 8 février prochain sous les auspices de l’ONU.

Fin décembre, la Russie, l'Iran, la Turquie, et le président syrien Bachar al-Assad étaient tombés d'accord pour que la capitale kazakhe devienne le lieu attitré pour les nouvelles négociations de paix en Syrie. APS