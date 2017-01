Le Directeur des relations de travail : les syndicats autonomes seront invités à enrichir le Code du Travail

Un coordinateur, dont la mission va consister à entretenir le dialogue social et la concertation entre le gouvernement et les syndicats, a été installé, lundi, au siège du ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Reçu, mardi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, le directeur des relations de travail au sein de ce ministère tient à rappeler que le dialogue entre ces partenaires n’a jamais été rompu, précisant que le rôle de ce coordinateur consistera à organiser les rencontres avec les 102 organisations syndicales de travailleurs et les 36 autres d’employeurs.

Quand on lui demande de préciser si les syndicats autonomes vont être associés au dialogue social, M. Abdelali Droua se contentera de répondre qu’une copie du projet de Code du travail « leur sera communiquée » .

On leur demandera, dit-il, de faire part des « avis et observations » qu’ils pourront apporter à l’enrichissement de ce code, dont il signale au passage qu’il a été « transmis aux confédérations les plus représentatives à l’échelle nationale».