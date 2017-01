Intempéries, Accidents de la routes, asphyxie au monoxyde de carbone: 3 questions au capitaine de la protection civile, M. Nassime Bernaoui

Protection civile : quelque 2700 interventions effectuées en 24 heures

Les fortes intempéries observées ces jours derniers à travers plusieurs régions du nord de l’Algérie, marquées par une brusque chute de température, de fortes chutes de neige et des pluies torrentielles, n’ont accordé aucun répit aux brigades de pompiers fortement sollicités.

En plus des aides apportées aux automobilistes bloqués sur les routes, ceux-ci ont du également se charger d’évacuer les personnes victimes d’accidents provoqués par des chaussées glissantes, des malades, des victimes d’asphyxie au gaz et de procéder à des extinctions d’incendies.

Dans l’édition de son journal, ce mardi, la radio Chaine a convié le capitaine de la Protection civile, Nassime Bernaoui, à évaluer la situation créée par les intempéries et à en dresser le bilan.

Chaine 3 : Avec les intempéries, les services de la protection civile sont au four et moulin. Quel est le bilan de ces dernières 24 h ?

M. Bernaoui : Nous avons effectué, durant ces dernières 24h, 2700 interventions. La plupart des interventions sont liées aux intempéries. Nous avons également enregistré 7 accidents de la route qui ont fait, malheureusement, 7 morts et 5 blessés. Nos pompiers ont également réussi à éteindre 7 incendies urbains et industriels. Par ailleurs plusieurs évacuations d’urgence de personnes asphyxiées ont menés par nos services.

Chaine 3 : Avec les chutes de neige, plusieurs routes sont coupées et des villages sont isolés. Comment évaluez-vous la situation actuelle ?

M. Bernaoui : Sur les 11 wilayas affectées par les chutes de neige, Tizi Ouzou et Bouira sont les plus touchées avec notamment la fermeture des axes situés sur les reliefs dépassant les 1000m d’altitude (Tizi N Koulel, Tirourda, Chréa...). Pour ce qui est des routes, nous avons constaté la fermeture de 25 routes nationale et chemins de wilayas.

Chaine 3 : En plus de la neige, le monoxyde de carbone constitue une menace avec cette vague de froid. Avez-vous enregistré des victimes durant ces dernières 24 h ?

M. Bernaoui : C’est le cas malheureusement. Nous avons enregistré le décès de deux personnes, lundi, dans la commune d’El bouni à Annaba suite à l’utilisation d’une «Tabouna» et forte heureusement nous avons pu sauver in extremis plus de 30 personnes durant ces dernières 24h. C’est la moyenne quotidienne durant la saison hivernale, donc je profite pour appeler les citoyens à plus de vigilance.