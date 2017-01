Le N°1 mondial de l'automobile, Volkswagen construit des voitures made in Algérie

Le premier véhicule Volkswagen sortira de l’usine de Relizane, en juin 2017, c'est le produit d’un contrat conclu entre le constructeur Allemand Volkswagen et le groupe algérienSovac.

Citant le ministre de l’industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, la chaine 3 de la Radio Algérienne signale que le complexe automobile de Relizane constitue un grand pas en avant pour l’économie nationale, précisant qu’il pourra atteindre un taux d’intégration de 50% dans les cinq prochaines années.

Les concessionnaires qui se contentaient, jusqu’alors, d’offrir un marché aux firmes étrangères, ont commencé à se lancer dans la production, à l’exemple de Hyundai, Renault et Mercedes et, plus récemment, Volkswagen.