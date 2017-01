Naufrage d’un bateau de migrants en Méditerranée: le bilan monte 180 disparus

Le bilan du naufrage, samedi, au large des côtes Libyennes s'élève désormais à quatre morts et près de 180 disparus, ont annoncé, mardi, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Ce bilan a été établi à partir des témoignages des quatre rescapés, deux Erythréens et deux Ethiopiens, recueillis à leur arrivée, lundi soir, dans le port de Trapani, dans l'ouest de la Sicile.

Ces quatre survivants, trois hommes et une femme « bouleversés et épuisés », ont expliqué être partis, vendredi, de Libye avec plus de 180 personnes, tous originaires de la Corne de l'Afrique, à bord d'une embarcation en bois à deux étages, ont rapporté des porte-parole des deux organisations.

Au bout de 5 heures de navigation, le moteur a cessé de fonctionner et l'embarcation a commencé à prendre l'eau et à couler emportant, peu à peu vers le fond, la majorité de ses passagers.

L'un des survivants a raconté avoir tenté en vain de retrouver son épouse, qui avait pris place au centre de l'embarcation.

Après de longues heures dans l'eau, les seuls rares survivants ont été secourus à 30 milles nautiques des côtes Libyennes par un navire Français engagé dans l'opération "Triton" de l'agence Européenne de contrôle des frontières, Frontex.

le « Siem Pilot » est arrivé, lundi soir, à Trapani avec ces quatre survivants et 34 personnes secourues sur une autre barque, ainsi que quatre cadavres retrouvés sur les lieux du naufrage.