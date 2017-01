Intempéries : la Sûreté nationale poursuit ses efforts pour désenclaver les zones touchées

Les éléments de la Sûreté nationale poursuivent leurs efforts pour dégager les routes et désenclaver les zones touchées par les récentes intempéries, a indiqué mardi un communiqué de cette institution.

"Les forces de police poursuivent leurs efforts à travers toutes les wilayas en mobilisant tous les moyens matériels et humains pour apporter l'aide aux citoyens affectés par les chutes incessantes de pluies et de neige, notamment au niveau des wilayas de Tébessa, Khenchela, Batna, Constantine, Sétif, Bordj Bou-Areridj, Médéa, Tizi Ouzou, Mila et Bouira", a-t-on souligné dans le communiqué.

Les éléments de la police veillent ainsi à apporter leur aide aux citoyens et aux usagers de la route à travers le déneigement des routes et des pistes et la prise en charge des citoyens bloquées par les chutes de neige ainsi que les personnes en difficultés et les sans abris.

Tous les moyens matériels, humains et techniques nécessaires (chasses neige, ambulances ...) ont été mobilisés par la Sûreté nationale pour faciliter le déplacement dans ces conditions climatiques difficiles, a-t-on assuré.

Les cellules de crise mise en place au niveau des services de police à travers le territoire national veillent également à mobiliser les engins et les moyens nécessaires, à recenser les points noirs et les obstacles au trafic routier et à s'assurer du bon déroulement de ces opérations 24/24h, a ajouté le communiqué.

A cette occasion la Direction générale de la Sûreté nationale a réitéré son appel aux automobilistes à faire preuve de prudence et de vigilance et à éviter les déplacements en voiture sauf en cas de nécessité. Le respect du code de la route est également recommandé.

La DGSN rappelle également que des supports de communication ont été mis à la disposition des citoyens à l'instar du no 17 et du numéro vert 15-48. APS