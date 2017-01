Intempéries : routes coupées et villages isolés par la neige

Les chutes abondantes de neige qui continuent d'affecter mardi les régions du Centre et de l'Est du pays, ont provoqué la coupure de tronçons routiers et l'isolement de plusieurs localités, au moment où les autorités et les différents corps de sécurité demeurent mobilisés pour rouvrir les routes et apporter aide et assistance aux habitants des régions touchées par les intempéries.

L'amoncellement de la neige a entraîné la coupure de plusieurs axes routiers au niveau des wilayas de Blida, Tizi-Ouzou, Bouira, Tébessa, Khenchla, Constantine, Sétif, Bordj Bou-Arreridj et Béjaia. Cette situation a ainsi provoqué l'isolement de plusieurs villages de ces régions.

Face à cette situation, l'ANP a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour désenclaver les habitants des régions touchées par les chutes abondantes de neige.

C'est ainsi que dans la wilaya de Khenchela, l'ANP a mis d'importants moyens logistiques à contribution pour la réouverture des routes coupées et la distribution de denrées alimentaires et couvertures aux habitants de la région Est de la wilaya à l'instar des villages relevant de la localité de Zoui et la commune El Mahmal, isolées par la neige.

Des usagers de la route coincés par la poudreuse particulièrement intense à Khenchela ont été également secourus par les éléments de l'ANP.

L'intervention des éléments de l'ANP se poursuit et cible toutes les régions touchées par ces conditions climatiques exceptionnelles.

Dans la wilaya de Sétif, trois villages de la commune de Serdj El Ghoul étaient entièrement isolés suite aux fortes neiges qui se sont abattues sur la région dans la nuit de lundi à mardi.

Les chutes de neige ininterrompues depuis 72 heures ont isolés les villages d'Ouled Hlima, Kerma Ali et Ouled Amara de cette commune dépendant de la daïra de Babor.

Des moyens logistiques ont été déployées par l'ANP, la Gendarmerie nationale, les services de la commune et des travaux publics pour rouvrir les voies vers ces trois contrées d'environ 1.850 habitants.

Toutefois, le tronçon de l'autoroute Est-ouest de la wilaya de Sétif était toujours ouvert à la circulation hormis quelques difficultés à hauteur de la région d'El Mansoura, dans la wilaya voisine de Bordj Bou-Arreridj.

Dans la wilaya de Constantine, les chutes de neiges abondantes continuaient de perturber depuis lundi soir la circulation à Constantine, bloquant plusieurs axes routiers, notamment le contournement de Djebel El Ouahch donnant sur l'autoroute Est-ouest, et la RN20 reliant Constantine à Guelma.

Les éléments de l'ANP sont intervenus pour dégager les amas de neige cumulés dans la région de Kef Lakhal sur les hauteurs de Constantine et permettre aux populations qui y résident de se déplacer

Tous les moyens humains et logistiques ont été mobilisés par la wilaya de Constantine pour assurer la sécurité des citoyens en cette conjoncture particulière marquée par des chutes de neige assez importantes, jamais vu depuis plusieurs années, a-t-on indiqué auprès des autorités locales.

Un plan d'urgence a été mis en place pour ouvrir les routes en usant de tous les équipements disponibles à la direction des Travaux publics et des communes, a-t-on indiqué auprès des services de la wilaya, précisant que ce plan d'urgence prévoit également des renforts et des mesures pour l'alimentation des habitants des régions enclavées en substances vitales (denrées alimentaires et gaz notamment).

A Bejaia, l'abondance des chutes de neige et leur cumul depuis ces dernières 72 heures ont grandement perturbé les réseaux routiers de la wilaya, affectant autant les axes principaux que les voies secondaires.

Les liaisons entre Akbou et Bordj-Bou-Arredj par Ighil-Ali (RN-106), Akbou-Tizi-Ouzou, par Chellata (RN-26 A), El-kseur-Tizi Ouzou par Adekar (RN-12), Beni-Maouche-Sétif par Beni-Ourtilane (RN-74), Amizour-Sétif par Kendira ont toutes été obstruées par la neige, qui par endroit a atteint 30 cm d'épaisseur.

Des opérations importantes de déneigement y sont engagées sur les lieux autant par les éléments des travaux publics que les municipalités qui en plus de leurs moyens propres ont mobilisé les moyens des entreprises privées locales.

Les interventions restent cependant peu probantes du fait de la poursuite de la chute des neiges, qui tombaient encore en fin de matinée, à gros flocons, selon les autorités locales.

Sur la RN-12, entre El-kseur et Adekar, un SOS a été lancé par le président de l'APC d'Adekar pour venir en aide à des dizaines d'automobilistes restés piégés sur la route et qui ne pouvaient encore s'en dépêtrer.

Cet épisode neigeux a par ailleurs influé sur le fonctionnement des établissements scolaires. Cinq lycées, trois CEM et une vingtaine d'école primaires au moins ont du garder leur portail fermé à cause des intempéries, notamment dans les zones montagneuses (Kendira, Beni Maouche et Darguina).

A Kherrata, un mur d'enceinte d'une école long de près de 60 mètres a été emporté par un glissement de terrain et à Taskriout, localité voisine, un chauffage à Mazout a explosé dans une classe de pré-scolaire de l'école Saidi Said, sans faire de victimes. APS