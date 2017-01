Les partis palestiniens d'accord pour un gouvernement d'union après des discussions à Moscou

Les principaux partis palestiniens ont annoncé mardi à Moscou avoir trouvé un accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale avant la tenue d'élections, au terme de trois jours de pourparlers de réconciliation sous les auspices de la Russie.

"Après notre réunion à Moscou, nous sommes tombés d'accord pour nous adresser dans un délai de 48 heures (au président palestinien) Mahmoud Abbas pour lancer des consultations sur la création d'un gouvernement" d'union nationale, a indiqué lors d'une conférence de presse l'un des dirigeants du Fatah, Azzam al-Ahmad.

La formation de ce gouvernement d'union nationale doit précéder celle d'un Conseil national comprenant des représentants palestiniens en exil et la tenue d'élections.

"Aujourd'hui, les conditions pour (une telle initiative) sont meilleures que jamais", a ajouté M. al-Ahmad.

Des représentants du Fatah, du Hamas, du Jihad islamique et d'autres factions palestiniennes ont mené depuis dimanche à Moscou des consultations non-officielles destinées à rétablir "l'unité du peuple palestinien". Ils ont également été reçus lundi par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et lui ont notamment demandé de faire tout son possible pour "décourager" le transfert de l'ambassade américaine à El-Qods occupée, comme le promet le président élu Donald Trump.

"Nous avons senti de la compréhension de la part de M. Lavrov", a indiqué M. al-Ahmad, fustigeant par ailleurs l'incapacité du Quartet (Etats-Unis, Russie, UE, ONU) à faire avancer le règlement du conflit israélo-palestinien.

"Le travail du Quartet a complètement échoué. Il n'a pas pu faire avancer les décisions prises par la communauté internationale, y compris les résolutions" de l'ONU, a-t-il déclaré. "Il est impératif de trouver un nouveau mécanisme de travail sur le conflit israélo-palestinien", a-t-il ajouté.

"La Russie peut jouer un rôle substantiel (dans la région)", a abondé Moussa Abou Marzouk, un haut responsable du Hamas, affirmant ne plus vouloir travailler avec le Quartet mais avec chaque pays et organisation de manière individuelle. APS