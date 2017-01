Trois fortes secousses telluriques frappent le centre de l'Italie

Trois secousses telluriques de magnitude 5,3 à 5,7 ont frappé mercredi le centre de l'Italie, ont rapporté des médias.

Une première secousse a eu lieu à 10H25 (09H25 GMT), évaluée à 5,3 par le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM). Une autre, plus forte et plus longue et évaluée à 5,7, a eu lieu à 11H14 (10H14 GMT), et encore une autre évaluée à 5,5 à 11H25 (10H25 GMT), précise-t-on.

Les épicentres ont été localisés entre les communes de Montereale, Capitignano, Campostoto, Barete, Pizzoli et Amatrice, selon la Protection civile, qui n'avait pas encore d'informations sur d'éventuels dégâts ou victimes.

Amatrice a été la localité la plus touchée par le séisme de 6,0 qui avait fait près de 300 morts le 24 août 2016. Le 26 octobre 2016, deux secousses de 5,5 puis 6,1 légèrement plus au nord avaient provoqué d'importants dégâts mais sans faire de victimes, de même qu'une autre secousse de 6,5 le 30 octobre près de Norcia, toujours dans la même zone.

Les trois secousses de mercredi ont été nettement ressenties à Rome, mais seuls quelques petits écroulements supplémentaires dans les zones déjà dévastées par les séismes de l'année dernière étaient signalés dans l'immédiat.

Auparavant, les médias avaient fait état d'un séisme de magnitude 5,3 dont l'épicentre a été localisé entre Pitignano et Montereale, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Amatrice. APS