Fermeture de plus de 1.300 commerces dans six wilayas de l'Ouest du pays

Pas moins de 1.329 locaux commerciaux ont été fermés en 2016 dans six wilayas de l’ouest du pays pour infraction, a-t-on appris mercredi auprès de la direction régionale du commerce de Saida.

Le chargé d’information de cette direction, Bouguenina Okacha a indiqué à l'APS que les décisions de fermeture ont été prises suite à des infractions relevées dans ces magasins activant dans les wilayas de Saida, Mascara, Tissemsilt, Chlef, Tiaret et Relizane.

Les infractions à l'origine des fermetures administratives sont liées à l’exercice d’une activité commerciale sans inscription au registre de commerce, pratique illégal des prix et non respect des règles d’hygiène et de santé, a-t-on ajouté.

Les agents de contrôle des pratiques commerciales et de répression de la fraude ont effectué, l’année dernière à travers les six wilayas, 191.258 interventions où ils ont relevé 15.956 infractions et dressé 15.164 procès verbaux contre les contrevanants.

Sur le nombre total de ces infractions, 10.769 pour non affichage des prix, exercice d’une activité non stable ou illicite et sans registre de commerce, non dépôt des comptes sociaux et opposition au contrôle, entre autres.

S’agissant de la répression de la fraude, 83.295 infractions sont dues notamment au non respect de l’hygiène et de la santé et tromperie sur la durée de péremption.

La direction régionale du commerce a estimé le montant des produits non facturés dans ces wilayas, durant l’exercice écoulé, à plus de 13 milliards DA.

Les résultats des analyses physicochimiques et microbiologiques ont révélé que 331 échantillons sont non conformes aux normes sur 2.192 prélevés.

La valeur vénale des saisies dans ces wilayas est de 11 millions DA. APS