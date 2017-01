CAN 2017 – Groupe A : le Gabon et le Burkina Faso se neutralisent

Le Gabon, pays hôte de la CAN 2017, et le Burkina Faso se sont neutralisés, sur le score de 1 but partout, à l’occasion de la 2e journée du groupe A disputée mercredi au stade de l’Amitié de Libreville.

Les Burkinabais étaient les premiers à prendre l’avantage à la 22e minute par Nakoulma, avant de voir les Gabonais revenir à la marque par leur capitaine, Aubameyang (38’), sur penalty.

Il s’agit du second match nul enregistré par les deux nations depuis le début de la compétition.

L’autre match du groupe A se jouera ce soir (20h00) entre le Cameroun et la Guinée Bissau.

Situation du groupe A: