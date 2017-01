CAN 2017 : le Cameroun prend les commandes du groupe A

Le Cameroun a pris les commandes du groupe A à l’issue de sa victoire sur la Guinée Bissau, 2 buts à 1, en match comptant pour la 2e journée de la CAN 2017 joué mercredi au stade de l’amitié Sino Gabonaise de Libreville (Gabon).

Que ce fut difficile pour les Lions indomptables. Face à une très bonne équipe de la Guinée Bissau, les Camerounais ont éprouvé d’énormes difficultés pour remporter leur premier match dans cette CAN et faire respecter la logique par la même occasion.

Et pour cause, pour leur deuxième sortie dans le tournoi africain les Lycaons ont épaté plus d’un. Les Guinéens ont prouvé que le match nul acquit lors de la première journée face au Gabon, pays hôte, n’a pas été le fruit du hasard, loin de là.

Conscients de leurs qualités, les protégés de Baciro Cande ont mené la vie dure au quadruple vainqueur de la compétition pendant plus d’une heure de jeu.

Après un début de match plutôt difficile, la Guinée Bissau a réussi à ouvrir la marque grâce à un but d’anthologie de Piqueti (13’). Récupérant un ballon à l’entrée de sa surface de vérité, le joueur du Sporting Braga est allé, dans un raide solitaire, signer l’un des plus beau but de cette CAN.

La Guinée Bissau aurait même pu faire le break à la 54e minute par Frédéric Mendy, mais ce dernier rate son lobe et le ballon est sorti sur la ligne par un défenseur camerounais.

Toutefois, dans cette confrontation entre David et Goliath, la logique a fini par l’emporter suite aux deux réalisations des Camerounais scorées par Siani (61’) et Ngadeu-Ngadjui (79’).

Grâce à ce premier succès, le Cameroun comptabilise 4 points et s’empare des commandes de la poule A. Dans l’autre match, joué à 17h00, le Gabon, pays hôte, et le Burkina Faso ont enregistré un nouveau match nul en se neutralisant sur le score de 1 but partout.

La troisième et dernière sortie du groupe A dans cette première phase aura lieu le dimanche 22 janvier prochain à 20h00. Le Cameroun affrontera le Gabon, alors que la Guinée Bissau sera opposée au Burkina Faso.

Le point sur le groupe A :