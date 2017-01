Inauguration d'un centre de réception des demandes de visas pour l'Italie à Adrar

Un centre de réception des demandes de visas pour l’Italie a été inauguré jeudi à Adrar, a-t-on constaté.

La structure, première du genre ouvert par un pays de l’espace Schengen dans la wilaya d’Adrar, a été inaugurée par l'ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale Ferrara. Il s’agit d'une structure devant prendre en charge la réception des demandes de visas Schengen et la prise de rendez-vous concernant cette opération, a indiqué le diplomate italien.

Pour M.Ferrara, l’opération revêt une "grande importance", notamment dans cette région du Sud, dans le sens où elle épargnera les déplacements vers les centres existant dans le Nord du pays pour l’accomplissement de ce type de démarches.

Elle entre, a-t-il expliqué, dans le cadre des facilitations mises en place par l’Ambassade d’Italie en Algérie en ce qui concerne l’établissement des visas, dans le but de renforcer la coopération et les échanges entre les citoyens des deux pays, notamment aux plans du tourisme et des affaires.

Le diplomate italien a eu, à cette occasion, une rencontre avec les autorités de la wilaya avec lesquelles il a évoqué les perspectives de partenariat et d’investissement dans divers domaines de développement, dont l’agriculture, les énergies renouvelables et les échanges culturels.

"La wilaya d’Adrar recèle d’importantes potentialités pour consolider cette coopération", a souligné Pasquale Ferrara.

Ce nouveau centre de réception des demandes de visas Schengen vers l’Italie, ouvert au complexe touristique de la zone de Meraguène (10 km au Nord de la ville d’Adrar), est le quatrième du genre au niveau national, avec ceux d’Alger, Oran et d'Annaba. Un cinquième est projeté à Constantine, a-t-on fait savoir. APS