Plus de 90 villages privés électricité à Bejaia

Plus de 90 villages étaient, jeudi matin, encore privés d’électricité à cause des intempéries qui sévissent dans la wilaya de Bejaia, notamment dans les hautes montagnes qui par endroit ont cumulé des neiges de plus de 01 mètre de hauteur, indique un bilan de la SDE (Société de distribution d’électricité et Gaz de l’Est.

Ces ruptures, induites essentiellement par des ruptures de lignes (conducteurs) et/ou des supports, ont particulièrement affecté la région de Kendira, à la limite sud de la wilaya où 45 villages sont privés d’électricité.

Boukhlifa et Barbacha n'ont pas été épargnés non plus, cumulant toutes deux, une privation d’électricité pour une trentaine de villages, a-t-on précisé.

Plusieurs équipes d’interventions sont à pied d’£uvre pour rétablir le courant avant la fin de journée, a-t-on souligné, indiquant toutefois, que l’opération se conduit dans des conditions difficiles malgré l’accalmie qui s’est installée en début de matinée. Beaucoup d’accès sont encore fortement bouchés, exacerbés par l’installation du verglas, qui a fortement compliqué la progression des dépanneurs.

Mercredi en fin d’après midi, des secouristes, s’employant notamment à ouvrir la voie, notamment une section de la RN.75 (Bejaia-sétif) à hauteur de la localité de Kendira ont essuyé une forte avalanche, qui a failli les emporter.

Finalement, il y’a eu plus de peur que de mal. Et l’incident qui n’a pas donné lieu à de grands dégâts a surtout valu par son côté spectaculaire, selon le président de l’APC.

Cette rupture de courant, qui a touché la ville de Kherrata aussi, s’est répercutée sur les tunnels de la RN.09, privés d'éclairage et d'aspirateurs d'air. Ce qui a conduit les automobilistes à rouler prudemment et à la lueur de leurs phares. APS