Nucléaire : le Kremlin préconise un désarmement "proportionnel et équitable"

Moscou a souligné jeudi sa volonté à entreprendre un désarmement nucléaire "proportionnel et équitable", contestant ainsi la déclaration de Barack Obama qui avait annoncé la veille que la Russie ne voulait pas discuter avec les Etats-Unis de la possibilité d’un désarmement nucléaire ultérieur.

"La partie russe a toujours préconisé un désarmement nucléaire proportionnel et équitable. Mais il ne peut pas être disproportionné, et ne doit pas entraîner une violation de la parité nucléaire, qui est essentielle afin d'assurer la

stabilité et la sécurité dans le monde", a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov.

Barack Obama a déclaré lors de sa dernière conférence de presse, hier soir à Washington, qu'il se félicitait de la possibilité de négocier avec la Russie un éventuel désarmement nucléaire, tout en accusant la partie russe de manquer de volonté de mener de telles négociations.

Contestant la déclaration du Chef de la Maison Blanche, Dmitry Peskov a fait savoir que la partie russe "occupe une position cohérente et bien connue à cet égard".

Barack Obama a également précisé que le retour à l'esprit de la rivalité, qui avait marqué l'époque de la "guerre froide", nuisait aux relations entre la Russie et les Etats-Unis. Il a en outre espéré que son successeur, Donald Trump, dont l'investiture est fixée au 20 janvier, pourra parvenir à un accord avec la Russie sur la poursuite du désarmement nucléaire.

Le 10 janvier dernier, le porte-parole du Kremlin avait fait savoir que les relations russo-américaines sont "à leur plus bas niveau" mais qu'il y avait "diverses façons de les normaliser", ajoutant que Moscou est prête à établir un dialogue avec Washington sur la normalisation des relations bilatérales.

L'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis a suscité espoir et optimisme au sein de la classe politique russe qui y voit une opportunité pour restaurer ces relations qui ont atteint leur plus bas niveau depuis la fin de la Guerre froide.

La restauration des liens et la relance du dialogue entre Moscou et Washington est revenue d'ailleurs tel un leitmotiv dans les messages et les réactions des politiques russes après l'élection de Trump.

"Nous comprenons que le chemin de la normalisation des relations entre les Etats-Unis et la Russie ne sera pas facile mais nous sommes prêts à remplir notre part", avait déclaré le président russe lors d'une rencontre avec des ambassadeurs à Moscou. APS