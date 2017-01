L’artisanat algérien subjugue les visiteurs du Sitev 2017 de Madrid

Les visiteurs du salon international du tourisme et voyages (SITEV 2017) de Madrid affichent un intérêt sans pareil pour les produits artisanaux algériens exposés à cette occasion.

Le patrimoine artisanal algérien représenté dans ce salon international du tourisme se distingue selon des visiteurs interrogés par l’APS par sa "grande qualité et son authenticité qui font de lui un produit très convoité".

La maroquinerie représentée par l’artisan Nasreddine Samrouni (Alger), un spécialiste du cuir, ne cesse d’attirer une clientèle étrangère qui a exprimé "son étonnement par rapport à la qualité des sacs en cuir, entièrement faits mains".

Raquel étudiante espagnole en tourisme et Marie, une Française travaillant dans le secteur du tourisme, se sont dites "subjuguées par la haute qualité des produits algériens de cuir". "Ce sont des produits d’une qualité inégalable qu’on n’a pas vu dans la maroquinerie d’autres pays", ont-elles dit avant d’expliquer que ces "produits peuvent constituer un atout non négligeable pour la promotion de la destination Algérie".

Le jeune artisan Nasreddine Samrouni s’est dit "très honoré de représenter la maroquinerie nationale mais pas du tout étonné de voir les étrangers subjugués par ses produits qui s’inspirent du patrimoine national dont les dessins rupestres du Tassili, des motifs amazighs, des tatouages etc...'', a-t-il expliqué.

Pour cet artisan qui avait décroché le premier prix en 2011, lors d’un salon d’artisanat organisé en Italie, "l’Algérie dispose autant d’atouts naturels, culturels que patrimoniaux qui peuvent la placer en haut du classement des pays touristiques" et ce pourquoi, a-t-il ajouté "je fais de mon mieux pour représenter mon pays et montrer de quoi sont capables de faire les mains d’un artisan algérien".

Le stand de l’artiste peintre décorateur, El Hadj Rabia Rachid, qui fait le henné comme décoration du corps dans un style propre à lui qui s’appelle "mauresque arabesque" ne désemplit pas non plus , a-t-on constaté sur place.

De nombreuses femmes étrangères en effet font la chaîne pour se faire décorer les mains des mains de cet artisan très doué.

Interrogées, ces femmes ont exprimé leur "admiration pour cet art et leurs souhaits de visiter et découvrir l’Algérie".

Le Sahara algérien, un rêve pour bon nombre d'étrangers

Le Sahara algérien constitue sans nul doute, un rêve pour bon nombres d’étrangers rencontrés au Sitev de Madrid. Pour Nunez Jaymen, un Espagnol qui dirige un club de motocycles, "le désert algérien est très spectaculaire".

In Salah, Timimoun, Goléa et le Hoggar sont des régions "exceptionnelles et merveilleuses", dira-t-il.

Pour lui, l’Algérie est un pays qui mérite d’être plus connu et visité puisqu’il dispose de tous les atouts (une population chaleureuse, la stabilité, et de très jolis sites).

Dans ce sens, a-t-il ajouté "mon club organise régulièrement des circuits touristiques pour les Espagnols dans ces régions".

De son coté, un couple de japonais s’est dit, en regardant les dépliants du Sahara algérien, "très impressionné par cette nature et par la beauté de ses paysages".

Cette destination "nous parait comme un rêve et nous voulons visiter l’Algérie c'est pourquoi nous sommes venus nous documenter sur ce grands pays".

La délégation algérienne présente à cette 37eme édition du SITEV de Madrid qui prendra fin le 22 janvier semble bien décidée à promouvoir la destination Algérie qui offre de nombreuses variétés de tourisme que les étrangers semblent énormément apprécier. APS