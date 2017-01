Arrestation de 68 immigrants clandestins dans le sud et l'ouest du pays

Soixante-huit (68) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés jeudi dans le sud et l'ouest du pays par des forces de sécurité, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté, le 19 janvier, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), 47 immigrants clandestins de différentes nationalités», précise la même source, soulignant que «des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté 21 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen (2e RM), Ouargla (4e RM), Béchar et Adrar (3e RM)».

Les détachements de l'ANP «ont saisi 4 véhicules tout-terrain, 4 motocyclistes, 4 détecteurs de métaux, 7 marteaux piqueurs et 3 groupes électrogènes, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam», note le MDN.

D'autre part, des Gardes-frontières «ont mis en échec, à Souk Ahras, Tébessa et El Taref (5e Région militaire), des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant s'élevant à 17. 258 litres», indique la même source.