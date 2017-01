CAN 2017 : match nul entre la Côte d’Ivoire et la RD Congo (2-2)

La Côte d’Ivoire et la RD Congo ont fait match nul, 2 buts partout, à l’occasion de la 2e journée du groupe C de la CAN 2017, jouée vendredi au stade d’Oyem.

La RDC a été la première à prendre l’avantage par Kebano (10’), avant de voir le tenant du titre revenir à la marque par Bony (26’).

Toutefois, les Congolais ont réussi à surprendre leur adversaire du jour, deux minutes plus tard, en repassant devant au tableau d’affichage grâce à Kabananga (28’).

Courant après le score, les Ivoiriens ont été récompensés de tout leur effort en égalisant en seconde période par Serey Die (66’).

Après deux matchs joués, le champion d’Afrique en titre ne gagne toujours pas et enchaine avec un second résultat nul (2 pts). De son côté, la RDC continue à dominer la poule C avec un total de 4 points.

Le deuxième match se jouera ce soir (20h00) entre le Maroc et le Togo.

Le point sur le groupe C :