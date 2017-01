CAN 2017 : le Maroc bat le Togo (3-1) et se relance

Le Maroc a enregistré vendredi sa première victoire dans la CAN 2017 en dominant le Togo, sur le score de 3 buts à 1, vendredi à Oyem l’occasion de la 2e journée du groupe C.

Cueillis à froid après seulement 5 minutes de jeu, suite au but inscrit par Dossevi à la conclusion d’une très belle contre attaque, les Marocains ont réussi à recoller au score, moins de dix minutes plus tard.

L’égalisation pour les Lions de l’Atlas est signée Bouhaddouz (14’). Profitant d’un corner bien botté, le porteur du numéro 20 est monté plus haut que tout le monde pour catapulter le ballon au fond des filets.

Revigorés par cette égalisation, les protégés d’Hervé Renard ont confirmé leur réveil avec une seconde réalisation inscrite une nouvelle fois sur balle arrêtée. Bouhaddouz (14’) a été à la réception d’un très beau centre de Fajr, sur coup franc, pour renverser la vapeur et permettre au Maroc de passer devant (2-1).

En seconde période, les camarades du portier Mohand ont réussi à corser l’addition à la 72e minute par En-Neysri. Rentré à l’heure de jeu (60’), l’attaquant de Malaga (Espagne) est parti dans un raid solitaire pour inscrire le troisième but pour son équipe et officialiser le premier succès du Maroc dans cette 31e édition de la CAN.

Grâce à cette victoire, le Maroc occupe la 2e place du groupe C (3 pts) et se relance dans la course à la qualification pour les quarts de finale.

Dans le premier match de cette poule, joué cet après midi, la RDC a consolidé sa première place suite au match nul enregistré face à la Côte d’Ivoire, tenante du titre (2-2).

La troisième sortie de ce groupe C aura lieu mardi prochain (20h00) avec au programme : Maroc – Côte d’Ivoire et Togo – RD Congo.

Le point sur le groupe C :