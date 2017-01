CET de Tizi-Ouzou : une digue et un engin emportés par un éboulement

Un éboulement qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi au Centre d'enfouissement technique (CET) de Oued Fali, dans la commune de Tizi-Ouzou, a emporté la digue du premier casier et un engin se trouvant sur place, a-t-on appris du directeur de cet établissement.

M. Belkacem Bellil a indiqué à l'APS que l'éboulement, dû à un glissement de terrain, a emporté la digue du premier casier du CET entraînant avec lui une quantité de déchets et de terre vers le second casier mitoyen.

Le compacteur des ordures qui se trouvait à proximité, a été, lui aussi, entraîné vers le deuxième casier, a-t-il ajouté.

Une commission de wilaya à sa tête le wali, Mohammed Bouderbali, s'est rendue sur place dans la matinée de samedi, pour constater les dégâts et décider des mesures a engager, à fait savoir M. Bellil.

Suite aux instructions du wali, des moyens ont été mobilisés par la wilaya afin de retirer le compacteur et reprendre l'activité du CET, par l'acheminement des déchets vers le second casier, a-t-il rassuré.

Mis en service en 2009, le CET de Oued Falli, destiné à prendre en charge les déchets ménagers et assimilés des communes de Tizi-Ouzou et Tirmitine, reçoit également ceux de Draa Ben Khedda, Souk El Tenine, Sidi Naâmane, Ouaguenoun, Makouda, Timizart, Tizi Rached, Maâthkas, Azazga, Ouadhias, Agouni Gueghrane, Bouzeguène et d'Aït Bouadou, a-t-on rappelé.