Une cache d’armes contenant 22 pièces et des munitions découverte à Tamanrasset

Une cache d’armes contenant 22 pièces et des munitions de différents calibres a été découverte vendredi au sud de Tamanrasset par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a découvert, hier 20 janvier 2017, lors d’une patrouille de fouille au sud de Tamanrasset, près des frontières (6ème Région militaire), une cache d’armes (22 pièces) et de munitions», note la même source.

Cette cache contient «un (01) mortier de calibre 60 mm, une (01) lance-roquettes RPG-7, une (01) lance-roquettes RPG-2, un (01) canon SPG-9, deux (02) mitrailleuses de calibre 14,5, une (01) mitrailleuse de calibre 12,7 mm, une (01) mitrailleuse de type PKT, deux (02) fusils mitrailleurs (FMPK), neuf (09) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, deux (02) fusils semi-automatiques de type Simonov, un (01) fusil à répétition, ainsi qu’une importante quantité de munitions de différents calibres», précise la même source.

«Ces résultats réalisés sur le terrain confirment, une fois de plus, l’engagement et la détermination des unités de l’ANP à garantir la sécurisation de nos frontières et à empêcher toute tentative d’atteinte à l’intégrité et à la sécurité du territoire national», ajoute le communiqué du MDN.