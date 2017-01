CAN2017 : l’Egypte domine l’Ouganda et se rapproche des quarts

L’Egypte a pris option pour la qualification aux quarts de finale suite à sa victoire acquise face à l’Ouganda (1-0), à l’occasion de la 2e journée du groupe D disputée samedi au stade de Port-Gentil (Angola).

Dans un match moyen marqué par très peu d’occasion franche de scorer, il a fallu attendre la 88e minute de jeu pour assister à l’unique réalisation de la partie signée El Said.

Grâce à ce premier succès dans le tournoi, l’Egypte comptabilise 4 points et prend la 2e place du groupe. De son côté, l’Ouganda enchaine avec une deuxième défaite de suite et ne peut plus prétendre à la qualification au second tour (0 point).

Le Ghana en quart de finale

Dans le premier match de cette poule, disputé cet après midi, le Ghana a réussi à valider son billet pour les quarts de finale. Finalistes malheureux de la précédente édition, les Black Stars se sont imposés petitement face au Mali (1-0) grâce à Asamoa Gyan (22’).

Pour connaitre l’équipe qui accompagnera le Ghana au seconde tour de cette CAN 2017, rendez-vous le mercredi 25 janvier prochain (20h00) pour la 3e et dernière journée du groupe D avec au programme : Egypte – Ghana et Ouganda – Mali.

Au vue de la situation globale de cette poule, les Pharaons ont le plus de chance de passer ce premier cap à condition de faire, au minimum, un match nul contre le Ghana. Pour sa part, le Mali doit lui aussi s’imposer face à l’Ouganda et attendre une défaite, plus au moins lourde, de l’Egypte.

Le point sur le groupe D :