27 éditeurs algériens au 48e Salon du livre du Caire

L'Algérie devra être représentée par 27 maisons d'édition au 48e Salon international du livre du Caire (Egypte) prévu du 26 janvier au 10 février, a indiqué à Alger le directeur général de l'Entreprise nationale des arts graphiques (Enag).

Hamidou Messaoudi a précisé à l'APS que plus de 800 titres seront présentés à ce rendez-vous littéraire, estimant "très faible" la participation des maisons d'édition algériennes qui "manquent, pour la plupart, de culture de participation" aux foires internationales du livre pour promouvoir leurs publications et les écrivains algériens, selon lui.

L'Algérie compte quelque 400 maisons d'édition, spécialisées en majorité dans le livre en arabe tous genres confondus.

Le DG de l'Enag, également commissaire du Sila (Salon international du livre d'Alger), a rappelé que l'Egypte participe en force chaque année au Sila dont elle était l'invitée d'honneur en 2016, avec plus 100 maisons d'édition présentes.

D'autre part, l'écrivaine algérienne Hanine Omar, prendra part aux activités prévues en marge de ce salon. S'intéressant au patrimoine et la critique littéraire, elle a édité plusieurs ouvrages dont "Indama tabtassim el malaika" (Quand les anges sourient), un roman sorti en 2003, et deux recueils de poésie parus en 2009 et 2010.