Mauvais temps : 2.689 établissements scolaires ont enregistré des fermetures temporaires

Les fortes intempéries observées sur une large partie des régions nord de l’Algérie, marquées par des chutes de pluie et de neige, ont contraint 2.689 établissements, des trois cycles scolaires, à cesser, momentanément, leurs activités.

Approché par l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, le directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’Education nationale, Nabil Bendedouche se veut rassurant, signalant qu’un planning de rattrapage des cours sera introduit « au cas par cas ».

M. Bendedouche précise que les programmes scolaires ont cessé deux jours durant dans certaines contrées et jusqu’à cinq jours dans certaines autres, assurant que leur rattrapage sera effectué, les mardis et samedis, pour éviter, dit-il, toute surcharge supplémentaire aux élèves.

Des écoliers qui grelottent de froid : le ministère de l’Education dégage sa responsabilité

Questionné à propos de l’absence de moyens de chauffage dans certaines écoles, en cette période de rigueur hivernale, particulièrement dans celles gérées par des collectivités locales, l’invité dégage la responsabilité de son département, garantissant qu’il intervient « chaque fois qu’il y a lieu de le faire ».

Pressé de dire si le ministère de l’Education nationale entend agir avec plus de détermination, afin que des enfants en bas âge n’aient plus à grelotter de froid durant leur scolarité, M. Bendedouche assure qu’avec le ministère de l’Intérieur et les autorités locales, celui-ci veillera à ce que « tous les moyens » soient dégagés pour régler cette question.

Acculé, il finit par se demander s’il ne faudrait pas, à l’avenir, « caler » le programme d'intervention des autorités locales avec le calendrier scolaire afin, dit-il, qu’il n’y ait plus ce « genre de perturbations », relevant, toutefois, que la gestion du budget portant gestion et fonctionnement des écoles primaires est laissé à la discrétion du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales.

Mentionnant le Code de la commune dans sa partie relative au statut de l’école primaire, il tient à souligner que la responsabilité de sa construction, de son équipement, de sa gestion et de son entretien, incombe aux autorités locales, ajoutant qu’il faudrait donc « situer et délimiter les responsabilités » de chaque partie.