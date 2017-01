Le JO rend publique une loi d'orientation sur le développement des PME

La loi d'orientation de développement de la Petite et Moyenne entreprises (PME), adoptée récemment par le parlement, vient d'être publiée au Journal officiel no 2 de 2017.

Ce texte modifie et complète cele de 2001, visant à encourager l'émergence des PME, l'amélioration de leur compétitivité, eur capacité d'exportation et le ration du taux d'intégration nationale à travers la promotion de la sous-traitance.

La loi introduit plusieurs mesures de soutien à cette catégorie d'entreprises en matière de création, de recherche et de développement, d’innovation et d'actions de sauvetage des PME viables mais en difficulté.

Elle soumet, d’autre part, une proportion de marchés publics à une concurrence inter-PME selon des conditions et modalités restant à définir par voie réglementaire.

Cette loi érige, en outre, l'Agence nationale de développement et de modernisation des PME en un instrument chargé de mettre en oeuvre la stratégie de développement de ces dernières.

Cette agence a, aussi, pour mission de piloter la mise en œuvre du développement des PME en matière d'émergence, de croissance, d’amélioration de la qualité, de promotion de l'innovation et de renforcement de leurs capacités managériales.

La nouvelle loi institue des fonds de garantie des crédits et d'amorçage pour encourager la création de start-up innovantes, excluant de son champ d'application, les banques et établissements financiers, les compagnies d'assurances, les agences immobilières et les sociétés d'import.

Selon les chiffres du ministère de l'Industrie et des mines, un peu plus de 900.000 PME opèrent actuellement en Algérie, un chiffre qualifié de « très faible » par rapport aux potentiualités du pays et aux objectifs du secteur.

Le plan d'action du gouvernement projette la création de 1 million de nouvelles PME durant le quinquennat 2015-2019.