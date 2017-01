Les forces de la Cédéao contrôlent les points stratégiques de la Gambie

Les forces de la Mission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest en Gambie (Micega) contrôlent les points stratégiques du pays, en vue de sécuriser les populations et faciliter la prise de fonction du président Adama Barrow, a indiqué dimanche une source officielle citée par les médias.

Dans un communiqué, signé par le commandant de la mission, le général de division François Ndiaye, la Micega annonce que ses troupes sont entrées sur le territoire gambien samedi, à la suite de la médiation et au départ de Banjul de l'ex-président Jammeh. Ce mandat s'exercera, a-t-il ajouté, "jusqu'à ce que le président Barrow prenne effectivement ses fonctions et que les conditions de l'exercice effectif du pouvoir par le nouveau président de la République de Gambie soient réunies".

Le président de la Commission de la Cédéao, Marcel Alain de Souza, a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche que le nouveau président Adama Barrow retournera en Gambie après la sécurisation de la capitale et du territoire gambien par les forces de l'organisation.

M. de Souza a indiqué qu'une bonne partie des troupes de la Cédéao seront déployées dimanche à Banjul pour sécuriser la capitale et le territoire gambien.

"Les conditions de sécurité exigent que nos troupes puissent prendre le temps de sécuriser mètre par mètre Banjul et les autres villes. Une fois que les troupes pourront garantir (...) la sécurité, il (M. Barrow) partira. Le plus tôt possible sera le mieux", a-t-il expliqué.

M. de Souza a fait savoir que les troupes seront immobilisées en Gambie pendant un certain temps, pour que la Cédéao puisse "s'assurer que le calme est vraiment revenu, qu'il n'y a pas d'actes de sabotage et que la sécurité est bien faite". APS