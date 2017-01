Boudjemaa Talai à la RAl : la première ligne de train à grande vitesse va relier Tlemcen à Oran

Mis à part les pertes humaines considérables, le coût des accidents de la route représente pas moins de 2% du PIB (Produit intérieur brut), soit près de 120 milliards de dinars/an.

Synthèse Yasmina Ferchouche

C’est là la déclaration du ministre des Transports et des Travaux publics, M. Boudjemaa Talai, qui a été l’invité, ce dimanche, de la Radio Algérie internationale dans un Entretien spécial.

Au sujet de l’ouverture des transports maritime et aérien au privé, le ministre a balayé du revers de la main cette perspective, du moins pour l’immédiat.

« On ne se pose pas cette question pour le moment, il faut d’abord rendre performant ce que nous avons en place. Il est vrai que créer de la concurrence et éviter les situations de monopole ne peut être que bénéfique, mais on n’est pas encore prêts (…) Je suis plus d’avis de faire de l’open sky Afrique. Ceci est un exercice nécessaire vus nos intérêts sur le continent », a-t-il précisé.

Au sujet de la problématique des embouteillages, dont souffrent âprement nos villes et particulièrement la capitale, le ministre a indiqué que « l’une des solutions réside sans doute dans le développement des transports collectifs, mais aussi la régulation de la circulation à travers la multiplication des feux tricolores avec un système centralisé de gestion du flux comme celui que nous allons réaliser avec la société mixte algéro-espagnole ».

Quant l’autre casse-tête des automobilistes, à savoir le stationnement, M. Talai a fait savoir que le nouveau PDAU d’Alger (Plan directeur d'aménagement et d'urbanisme) prévoit en effet des poly-centres urbains autour desquels gravitent des parkings à étages qui seront donnés en concession à des privés.

Le permis à points est-il la solution au terrorisme de la route ?

S’agissant de la récente promulgation de la loi sur le permis à points en vue d’atténuer l’ampleur de l’hécatombe sur nos routes, le ministre a indiqué que ceci ne peut être qu’une partie de la solution, et que l’essentiel reste dans l’action de sensibilisation puisque les chiffres font ressortir que 95% des accidents sont dus au facteur humain. Il rappelle au passage, les chiffres concernant l’année 2015, à savoir 55 000 blessés, et plus de 4 000 morts.

Des lignes de train à grande vitesse en cours de réalisation

Interrogé sur la possibilité de voir, sur le terrain, des trains à grande vitesse constituer le projet du Trans-Maghrébin reliant le Maroc à la Tunisie, le ministre a fait savoir que des lignes (électrifiées) sont en cours de réalisation et dont la vitesse peut aller jusqu’à 220 km/h. D’autres à 160 km/h sont aussi en cours de réalisation dont celle reliant Tizi Ouzou à Thénia et qui sera livrée vers fin avril.

La première ligne à 220 km/h : Tlemcen – Oran

La première ligne de train qui sera mise en service va relier Tlemcen à Oran à une vitesse de 220 km/h et qui se trouve actuellement à 75% de son taux de réalisation. « Celles dédoublées et électrifiées feront du 220km/h (…) Il y a aussi tout un programme pour la rocade Est-Ouest dont les lignes seront reliées aux réseaux tunisien et marocain (Trans-Maghreb).

Invité à apporter ses précisions à propos d’éventuelles nouvelles taxes concernant l’activité des taxieurs, le ministre a catégoriquement démenti l’information en précisant « aucune nouvelles taxe n’est prévue. Au contraire, on tente de les accompagner pour qu’il n’y ait pas d’augmentations et aussi pour améliorer le service à travers le crédit à la consommation »

En dernier mot, le ministre insiste sur la sensibilisation pour réduire les accidents de la route. « Tout le monde est concerné par ce phénomène (…) A ceux qui veulent gagner du temps en usant de l’excès de vitesse, je dis vous ne gagnez pas des minutes, vous perdez votre vie », a-t-il conclu.

