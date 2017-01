L'Iran promet de réagir au cas où Trump revient sur l'accord nucléaire

L'Iran a promis "d'agir en conséquence" au cas où le président américain Donald Trump décide de ne pas respecter l'accord sur le nucléaire iranien, signé en 2015 entre l'Iran et grandes puissances, a rapporté dimanche la télévision Press TV.

"Nous pouvons très facilement revenir à la normale, et retourner (...) pas seulement au même niveau où on était, mais à un niveau bien plus élevé sur le plan technologique", a affirmé le directeur de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran (OEAI), Ali Akbar Salehi, cité par Press TV.

Les Iraniens ne veulent pas que cet accord soit rompu, "mais sont préparés" pour cette éventualité, a assuré M. Salehi.

Pendant la campagne pour la présidentielle américaine, le nouveau président américain, investi vendredi, avait laissé entendre qu'il reviendrait sur l'accord sur le nucléaire iranien.

L'Iran et six grandes puissances (Etats-Unis, Royaume-Uni, Chine, Russie, France et Allemagne) ont atteint un accord sur le nucléaire iranien en juillet 2015, prévoyant une levée progressive des sanctions contre l'Iran et des limites plus strictes au programme nucléaire iranien. APS