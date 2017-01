CAN 2017 : le pays hôte éliminé, le Cameroun et le Burkina Faso en quarts de finale

Le Cameroun et le Burkina Faso se sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN 2017, qui se déroule au Gabon. A l’issue de la 3e et dernière journée du groupe A, disputée dimanche, le Cameroun a éliminé le pays hôte, alors que le Burkina Faso a sorti la Guinée Bissau.

C’est la grosse surprise de cette 31e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Le Gabon, pays organisateur du tournoi, quitte sa « CAN », sans gloire, éliminé des le premier tour. Condamnés à s’imposer après deux matchs nuls de suite, les coéquipiers de Aubameyang n’ont pas réussi à prendre le meilleur sur Les Lions Indomptables dans un partie soldée sur un score nul et vierge (0-0).

Les Gabonais peuvent vraiment s’en vouloir surtout après le raté monumental de Aubameyang à la 4e minute et celui de Mbingui dans les ultimes secondes du temps additionnel.

Ce résultat fait bien évidemment les affaires des Camerounais qui n’avaient besoin que d’un petit point pour composter leur billet pour le prochain tour.

Le Burkina Faso, l’autre qualifié

Dans l’autre match, le Burkina Faso a dominé la Guinée Bissau sur le score de 2 buts à 0 sur des réalisations signées Rudinilson (12'), contre son camp, et Traore (57’).

Pour sa première participation à une phase finale de la Coupe d’Afrique des nations, la Guinée Bissau a montré beaucoup de belle chose, notamment lors du match d’ouverture où elle avait réussi à tenir en échec le Gabon (1-1).

En quart de finale, le Burkina Faso, 1er de la poule A, rencontrera le 2e de la poule B dans un match programmé le samedi 28 janvier (17h00) prochain au stade de l’Amitié Sino de Libreville.

De son côté, le Cameroun, 2e du groupe A, rencontrera le 1er du groupe B, le même jour à Franceville (20h00).

Pour rappel, les deux qualifiés de la poule B seront connus, lundi (20h00), à l’issue de la 3e journée avec au programme Sénégal – Algérie à Franceville, et Zimbabwe – Tunisie à Libreville.

Le point sur le groupe A :