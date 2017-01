CAN 2017 : Sénégal – Algérie, les Verts n’ont plus leur destin entre les mains

La sélection algérienne de football affronte lundi soir à Franceville (20h00) son homologue sénégalaise avec l'objectif de l’emporter tout en ayant une oreille tendue vers l’autre match du groupe B, Tunisie-Zimbabwe à Libreville, pour espérer se qualifier aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2017 au Gabon.

Avec un point décroché lors des deux premiers matchs, les Verts, dos au mur, seront dans l’obligation de gagner et attendre un cadeau des Zimbabwéens face à la Tunisie, pour pouvoir accompagner les Sénégalais au 2e tour de l’épreuve.

La Tunisie (3 points), quant à elle, n’aura besoin que d’un match nul pour valider son billet pour les quarts de finale.

La mission des Algériens est d’autant plus complexe qu’en face, le Sénégal constitue un sérieux client et a démontré qu’il restait l’un des prétendants pour le titre suprême. Avec quatre buts marqués et aucun encaissé, les "Lions" partiront favoris face aux Verts.

"Nous avons une petite chance de passer au 2e tour, nous devons la saisir. Nous allons tout faire pour gagner et nous qualifier même si ça ne dépend pas uniquement de nous", a indiqué le coach national Georges Leekens, à la veille de cette rencontre.

Côté effectif, le Club Algérie sera amoindri par l’absence de plusieurs cadres, à l’image de l’attaquant Hilal Soudani et du gardien de but Rais M’bolhi, pas encore remis de leurs blessures. Le défenseur Ramy Bensebaïni est aussi "out".

Le sélectionneur national va donc apporter quelques changements par rapport au onze aligné face au Zimbabwe et à la Tunisie.

De son côté, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a exprimé son intention de viser la victoire pour faire le plein lors de ce premier tour de la compétition.

"Les matchs face à l’Algérie ont toujours été très disputés de part et d’autre. C’est important de gagner ce dernier match et atteindre la barre des 9 points. Ce sera un beau challenge à réaliser et un défi à relever. L’équipe algérienne est une bête blessée dont il faudra se méfier, elle va certainement chercher à réagir", a-t-il souligné.

Le match Tunisie-Zimbabwe se jouera au stade de Libreville à la même heure (20h00). Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale qui débuteront le 28 janvier.

APS